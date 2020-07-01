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В Ишиме трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа

Происшествия, 13:27 21 июля 2020

ОБ №4 Ишима во ВКонтакте | Фото: ОБ №4 Ишима во ВКонтакте

Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа многоэтажного дома в Ишиме 20 июля. У ребенка диагностированы перелом основания черепа, тяжелая черепно-мозговая травма, сообщает пресс-служба Ишимской больницы.

"Состояние ребенка на данный момент остается стабильно тяжелым, - говорит заведующий отделением анестезиологии-реанимации областной больницы №4 Владимир Колмаков. – Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких".

В Ишиме это второй случай падения ребенка с высоты. 6 июля из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок. Благодаря усилиям медицинских работников, состояние малыша стабилизировалось. Его жизни ничего не угрожает, но он продолжает находиться в отделении травматологии ОБ №4.

Врачи призывают родителей быть внимательнее к своим детям, не оставляйте их без присмотра.

"Держите вертикально открытыми окна, установите специальные ограничители или блокираторы для окон, отодвиньте мебель от подоконников. Берегите своих детей!" - призывают медики.

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# дети , медики , окна , падение

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