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От тюменцев ждут заявок на Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств

Общество, 08:23 23 июля 2020

culture.gov.ru

Объявлен прием заявок на VII Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры. В конкурсе могут принять участие ученые, студенты и аспиранты высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов в возрасте до 35 лет. Заявки принимают до 25 сентября, сообщает Министерство культуры РФ.

Конкурс проходит по номинациям: кино-, теле- и другие экранные искусства; музыкальное искусство; литературоведение; театральное, хореографическое и цирковое искусство; изобразительное и декоративно-прикладное искусство; архитектура и дизайн; музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов; теория и история искусства и культуры; социально-культурная деятельность; библиотечно-информационная деятельность.

Подведение итогов состязания состоится в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума 13 ноября.

По решению жюри победителям присуждаются премии, наиболее ярких участников отмечают дипломами. Подробнее о порядке проведения конкурса, условиях участия и оформлении работ здесь.

Контакты: e-mail: konkurs@heritage-institute.ru. Телефон +7 (495) 959-10-10.

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# конкурс , культура , ученые

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