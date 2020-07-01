  • 22 июля 202022.07.2020среда
  • USD70,9668
    EUR81,2499
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На Пермяковском мосту в Тюмени перекрыли три полосы движения

Общество, 17:43 22 июля 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На путепроводе по ул. Пермякова в Тюмени перекрыли три полосы движения, установили временные дорожные знаки, свозится строительная техника. К ремонту участка протяженностью 77,5 метра над улицей Республики строители приступили 22 июля, сообщает городская администрация.

Движение по мосту будет идти по противоположной стороне в обоих направлениях.

"Данный участок ждет капитальный ремонт. Будет меняться все – от дорожного покрытия проезжей части до гидроизоляции конструкций и ригелей соединяющих опоры. Сейчас здесь четыре деформационных шва, после ремонта благодаря использованию современных технологий на эстакаде их останется всего два, поэтому движение будет более устойчивым и звуковых шумов будет намного меньше. Используется строительная смесь со специальными химическими добавками, что позволит увеличить срок эксплуатации и не допустить коррозии. Также здесь обновят тротуары, отремонтируют лестничные сходы, систему водоотведения, установят подсветку и наружное освещение", – рассказал директор "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.

﻿

Мосту, который в народе принято называть Пермяковским, уже более 40 лет. Он был построен в 1979 году и не был рассчитан на интенсивное движение. Сегодня за сутки по нему проезжает более 40 тыс. транспортных средств, что вдвое превышает изначально заложенную нагрузку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мост , Пермякова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 22.07.2020Освоить первую профессию бесплатно могут школьники региона
17:43 22.07.2020На Пермяковском мосту в Тюмени перекрыли три полосы движения
17:10 22.07.2020В Тюмени завершается ремонт придомовой территории на улице Энергостроителей
17:00 22.07.2020Хозяйку лучшего подворья наградили в Викуловском районе