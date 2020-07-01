На Пермяковском мосту в Тюмени перекрыли три полосы движения

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На путепроводе по ул. Пермякова в Тюмени перекрыли три полосы движения, установили временные дорожные знаки, свозится строительная техника. К ремонту участка протяженностью 77,5 метра над улицей Республики строители приступили 22 июля, сообщает городская администрация.

Движение по мосту будет идти по противоположной стороне в обоих направлениях.

"Данный участок ждет капитальный ремонт. Будет меняться все – от дорожного покрытия проезжей части до гидроизоляции конструкций и ригелей соединяющих опоры. Сейчас здесь четыре деформационных шва, после ремонта благодаря использованию современных технологий на эстакаде их останется всего два, поэтому движение будет более устойчивым и звуковых шумов будет намного меньше. Используется строительная смесь со специальными химическими добавками, что позволит увеличить срок эксплуатации и не допустить коррозии. Также здесь обновят тротуары, отремонтируют лестничные сходы, систему водоотведения, установят подсветку и наружное освещение", – рассказал директор "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.

Мосту, который в народе принято называть Пермяковским, уже более 40 лет. Он был построен в 1979 году и не был рассчитан на интенсивное движение. Сегодня за сутки по нему проезжает более 40 тыс. транспортных средств, что вдвое превышает изначально заложенную нагрузку.