Востребованным специалистам готовы предоставить муниципальное жилье в Тюменском районе
Востребованные специалисты получают в Тюменском районе муниципальное жилье. Квартиры предоставляется на условиях коммерческого найма: в среднем за 1 кв м арендатор платит 32 руб. месяц.
С ходатайством о выделении жилья выступают руководители организаций или учреждений, где трудится специалист. Документы кандидата рассматривают члены комиссии под председательством главы района.
В приоритете – молодые специалисты, особенно если это семейная пара, работающие в бюджетной сфере, опытные стажисты, а также те, кто имеет уникальную специализацию.
В текущем году уже заключено 15 подобных договоров, в прошлом году – 24 договора.
Работа по предоставлению муниципального жилья идет постоянно, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.