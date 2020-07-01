Востребованным специалистам готовы предоставить муниципальное жилье в Тюменском районе

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Востребованные специалисты получают в Тюменском районе муниципальное жилье. Квартиры предоставляется на условиях коммерческого найма: в среднем за 1 кв м арендатор платит 32 руб. месяц.

С ходатайством о выделении жилья выступают руководители организаций или учреждений, где трудится специалист. Документы кандидата рассматривают члены комиссии под председательством главы района.

В приоритете – молодые специалисты, особенно если это семейная пара, работающие в бюджетной сфере, опытные стажисты, а также те, кто имеет уникальную специализацию.

В текущем году уже заключено 15 подобных договоров, в прошлом году – 24 договора.

Работа по предоставлению муниципального жилья идет постоянно, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.