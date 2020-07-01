  • 25 июля 202025.07.2020суббота
  • USD71,5974
    EUR83,1031
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Востребованным специалистам готовы предоставить муниципальное жилье в Тюменском районе

Экономика, 19:34 25 июля 2020

data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Востребованные специалисты получают в Тюменском районе муниципальное жилье. Квартиры предоставляется на условиях коммерческого найма: в среднем за 1 кв м арендатор платит 32 руб. месяц.

С ходатайством о выделении жилья выступают руководители организаций или учреждений, где трудится специалист. Документы кандидата рассматривают члены комиссии под председательством главы района.

В приоритете – молодые специалисты, особенно если это семейная пара, работающие в бюджетной сфере, опытные стажисты, а также те, кто имеет уникальную специализацию.

В текущем году уже заключено 15 подобных договоров, в прошлом году – 24 договора.

Работа по предоставлению муниципального жилья идет постоянно, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:34 25.07.2020Востребованным специалистам готовы предоставить муниципальное жилье в Тюменском районе
18:10 25.07.2020Фермер Петр Дубовик: поддержка семьи помогает развивать бизнес
18:41 24.07.2020Тюменские бизнесмены провели онлайн-переговоры с предпринимателями Казахстана
16:16 24.07.2020Полеводы Ялуторовского района завершают заготовку сена