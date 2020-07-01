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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У школьников Тюменского района в разгаре "Трудовое лето"

Общество, 14:37 27 июля 2020

atmr.ru/ | Фото: atmr.ru/

Более двух с половиной тысяч подростков Тюменского района проводят лето в трудовых бригадах. Они трудятся в отрядах главы, на предприятиях внебюджетной сферы, в учреждениях культуры, спорта, в областной больнице № 19, сообщает пресс-служба администрации района.

"Угроза распространения коронавирусной инфекции, - отмечено в сообщении, - внесла свои коррективы в работу трудовых бригад. Перечень работ в этом сезоне ограничился в основном специальностями, предполагающими работу на открытом воздухе. Это помощник педагога-организатора, помощник инструктора по спорту, помощник культорганизатора, рабочий по благоустройству, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, садовод, дворник".

При работе бригад строго соблюдаются все меры безопасности: социальная дистанция, ношение маски, обработка санитайзерами.

За три летних месяца 2020 года будет проведено шесть смен продолжительностью 15 рабочих дней каждая, на которых будет трудоустроено 2 тыс. 711 человек.

Первая и вторая смены завершились, 31 июля закончится работа третьей смены. Четвертая трудовая смена стартовала 23 июля и продлится до 12 августа, пятая трудовая смена закончит свою работу 21 августа и финальная, шестая, завершится 25 августа.

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# трудовое лето , школьники

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