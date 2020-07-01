Житель Ишима осквернил семь могил на городском кладбище

| Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Молодого человека, подозреваемого в осквернении могил, задержали в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Ночью неизвестный осквернил семь могил, на территории городского кладбища. Полицейским удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 23-летний молодой человек. Он признался в содеянном и рассказал, что несколько раз приходил на кладбище в поисках сигарет. Не найдя желаемого мужчина вышел из себя и стал пинать памятники и ломать надгробные кресты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.