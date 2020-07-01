  • 28 июля 202028.07.2020вторник
  • USD71,5850
    EUR83,7759
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Ишима осквернил семь могил на городском кладбище

Происшествия, 15:53 28 июля 2020

скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Молодого человека, подозреваемого в осквернении могил, задержали в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Ночью неизвестный осквернил семь могил, на территории городского кладбища. Полицейским удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 23-летний молодой человек. Он признался в содеянном и рассказал, что несколько раз приходил на кладбище в поисках сигарет. Не найдя желаемого мужчина вышел из себя и стал пинать памятники и ломать надгробные кресты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , кладбище

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 28.07.2020Житель Ишима осквернил семь могил на городском кладбище
11:27 28.07.2020На пожаре на улице Ватутина в Тюмени погибла женщина
11:05 28.07.2020Водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста в Бердюжском районе
10:10 28.07.2020Молодой мужчина погиб на пожаре в центре Тюмени