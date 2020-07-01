  • 28 июля 202028.07.2020вторник
  • USD71,5850
    EUR83,7759
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские техникумы, колледжи и вузы готовятся к наплыву абитуриентов

Губернатор, 18:24 28 июля 2020

admtyumen.ru

9,5 тыс. мест в колледжах и техникумах ждут выпускников тюменских школ в 2020 году. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

"Количество выпускников средних школ в регионе растет. Наши учреждения среднего профессионального образования к этому готовы. В 2021 году в них создадут 10 тысяч мест. Мы будем увеличивать количество мест в колледжах и техникумах, исходя из численности выпускников девятых и одиннадцатых классов", - сообщил губернатор.

Что касается высшего образования - президент России Владимир Путин поставил задачу по увеличению количества мест именно в региональных вузах, напомнил Моор.

"Такая политика будет проводиться. Поэтому я думаю, что у все, у кого будет желание получить среднее профессиональное или высшее образование, такую возможность получат. Чтобы реализовать свои мечты, нужно хорошо сдать ЕГЭ", - сказал глава региона.

Александр Моор заверил родителей тюменских школьников, что поручение президента об обеспечении бесплатным горячим питанием всех учащихся младших классов в Тюменской области будет выполнено с 1 сентября 2020 года.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , образование , питание школьников

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 28.07.2020Губернатор рассказал о перспективах строительства ледового дворца и студенческих общежитий
19:01 28.07.2020Строительство крупных торговых центров в Тюмени не планируется
18:24 28.07.2020Тюменские техникумы, колледжи и вузы готовятся к наплыву абитуриентов
16:32 28.07.2020Доходы бюджета Тюменской области сократились из-за пандемии и снижения цен на нефть