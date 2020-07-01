Тюменские техникумы, колледжи и вузы готовятся к наплыву абитуриентов

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9,5 тыс. мест в колледжах и техникумах ждут выпускников тюменских школ в 2020 году. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

"Количество выпускников средних школ в регионе растет. Наши учреждения среднего профессионального образования к этому готовы. В 2021 году в них создадут 10 тысяч мест. Мы будем увеличивать количество мест в колледжах и техникумах, исходя из численности выпускников девятых и одиннадцатых классов", - сообщил губернатор.

Что касается высшего образования - президент России Владимир Путин поставил задачу по увеличению количества мест именно в региональных вузах, напомнил Моор.

"Такая политика будет проводиться. Поэтому я думаю, что у все, у кого будет желание получить среднее профессиональное или высшее образование, такую возможность получат. Чтобы реализовать свои мечты, нужно хорошо сдать ЕГЭ", - сказал глава региона.

Александр Моор заверил родителей тюменских школьников, что поручение президента об обеспечении бесплатным горячим питанием всех учащихся младших классов в Тюменской области будет выполнено с 1 сентября 2020 года.

Евгений Бабенко