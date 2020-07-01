Цены на новые автомобили в России за полгода выросли на 9%

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Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 1 полугодия 2020 года составила 1 млн 676 тыс. рублей. Это на 8,9% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ".

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 962 тыс. рублей (+9,1%), а отечественного автомобиля – 700 тыс. рублей (+6,3%).

Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).