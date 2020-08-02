Тоболяков приглашают на онлайн- лекцию, посвященную работе мозга

Архив. Мультицентр «Моя территория» | Тобольск Архив. Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Трендовая лекция "Химия мозга" пройдет в прямом эфире 4 августа в 15 часов. Организатор - мультицентр "Моя территория" в Тобольске.

О важных процессах на биологическом и химическом уровнях зрителям расскажет председатель Совета молодых ученых и специалистов Тюменского государственного медицинского университета Давуд Алифов.

"Мы пригласили эксперта, который изучает память и может дать советы по ее улучшению. Таким образом, наша аудитория получит не только теоретические знания, но и упражнения для регулярных тренировок, которые поспособствуют работе мозга, — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Кроме того, тоболяки узнают, как устроена память. Также эксперт объяснит, как заложить фундамент для активной мозговой деятельности.

Все прямые эфиры августа в рамках проекта "Своя лекция" будут посвящены мозгу и его внутренним процессам. Подключиться к трансляциям может любой желающий, пишет "Мегатюмень".