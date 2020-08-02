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Тюменский тренер рассказал, как научить детей плавать

Общество, 17:06 02 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обучение плаванию - это кропотливый процесс, состоящий из цепочки последовательных упражнений, уверен мастер спорта России по плаванию, тренер по плаванию "Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Альберт Мальцев.

"Каждое отдельное упражнение направлено на изучение, развитие и совершенствование элементов техники плавания. Проходя все этапы обучения, от ознакомления со свойствами воды до плавания в полной координации, движения ребёнка становятся осознанными и рациональными. Хорошо поставленная техника, позволяет эффективно продвигаться в воде с наименьшими затратами энергии, уверенно чувствовать себя в сложных ситуациях, которые не редко происходят на водных объектах", - пояснил он.

Уметь плавать должен каждый - это необходимый навык на всю жизнь. На обучение ребенка основам плавания уходит в среднем один-два месяца.

Также необходимо вовлекать детей в подвижные игры на воде и участие в соревнованиях различного уровня. Обучение ребенка лучше доверить специалисту, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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