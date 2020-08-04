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Тюменец обокрал новую знакомую

Происшествия, 18:27 04 августа 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Новый знакомый похитил с банковской карты тюменки 100 тыс. рублей. Часть денег подозреваемый отдал беременной сожительнице. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюмени.

Стражи правопорядка установили, что в день преступления потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения около продуктового магазина познакомилась с мужчиной. Она предложила ему продолжить беседу у нее в квартире. Через какое-то время женщина попросила нового приятеля отправиться за добавкой и отдала ему банковскую карту.

Купив спиртного, мужчина вернулся и, взяв сотовый телефон хозяйки квартиры, перевел себе на карту 100 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 26-летнего тюменца. Он пояснил, что часть денег отдал беременной сожительнице, а оставшиеся средства потратил. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# банковские карты , кража

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