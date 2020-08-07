МЧС: при возгорании в кафе на улице Калинина Тюмени обошлось без жертв

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

При возгорании в кафе по ул. Калинина, 61/3 Тюмени обошлось без жертв. Сигнал о пожаре поступил в 8 часов 17 минут 7 августа, сообщает региональное управление МЧС.

"Через пять минут на место вызова прибыли первые пожарные подразделение – происходило горение в помещении кафе расположенном на втором этаже здания. Восемь минут понадобилось огнеборцам, чтобы остановить распространение огня, еще 20 минут спустя пожар был ликвидирован на общей площади 30 квадратных метров", - рассказали в ведомстве.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Ущерб, причиненный огнем, и причины пожара устанавливаются.

Всего в тушении пожара от регионального управления МЧС России было задействовано: 24 человека личного состава и восемь единиц основной и специальной техники.