  • 7 августа 20207.08.2020пятница
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

МЧС: при возгорании в кафе на улице Калинина Тюмени обошлось без жертв

Происшествия, 12:30 07 августа 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

При возгорании в кафе по ул. Калинина, 61/3 Тюмени обошлось без жертв. Сигнал о пожаре поступил в 8 часов 17 минут 7 августа, сообщает региональное управление МЧС.

"Через пять минут на место вызова прибыли первые пожарные подразделение – происходило горение в помещении кафе расположенном на втором этаже здания. Восемь минут понадобилось огнеборцам, чтобы остановить распространение огня, еще 20 минут спустя пожар был ликвидирован на общей площади 30 квадратных метров", - рассказали в ведомстве.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Ущерб, причиненный огнем, и причины пожара устанавливаются.

Всего в тушении пожара от регионального управления МЧС России было задействовано: 24 человека личного состава и восемь единиц основной и специальной техники.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кафе , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 07.08.2020МЧС: при возгорании в кафе на улице Калинина Тюмени обошлось без жертв
11:02 07.08.2020Два лесных пожара потушили в регионе за сутки
10:29 07.08.2020В Исетском районе налетчики похитили баранов
19:07 06.08.2020ФСБ задержала нелегальных торговцев оружием в Тюменской области