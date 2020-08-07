Ярковские хлеборобы убирают пшеницу

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В Ярковском районе началась уборка яровых культур. Из шести предприятий, занятых растениеводством, ООО "Ясень-Агро" первым вышло на уборку главной продовольственной культуры – пшеницы.

Трудовой десант хлеборобов предприятия начал страду вечером 6 августа. Комбайнеры убирают пшеницу напрямую. Получено зерно с 50 га.

"Общая посевная площадь под яровыми культурами – более 11 тысячи гектаров. Больше сеют многолетние травы, ячмень, овес. Пшеница занимает лишь четвертое место. Связано это с тем, что большинство сельхозпредприятий занимаются развитием и растениеводства, и животноводства", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства Виктор Алемасов.

Год на год не приходится, отмечают специалисты отрасли. 2020 год ярковским полеводам запомнился тем, что посевная кампания затянулась из-за обилия влаги в почве. Но лето выдалось для земледельцев удачное – выпало достаточное количество осадков на всходы, кущение растений.

"Виды на урожай есть, сегодня важно убрать все вовремя и с должным качеством", - заметил Виктор Алемасов.

Шесть предприятий Ярковского района, занятые растениеводством, в 2020 году получили государственную поддержку по программа Минсельхоза и регионального департамента АПК – более 3 млн 385 тыс. рублей.

Анжела Лебедева