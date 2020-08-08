Ученые ТюмГУ изучили воду в озерах Арктики

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Сравнительный анализ загрязняющих веществ в водах Арктики провели ученые ТюмГУ совместно с коллегами из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН. Исследование 99 озер Кольского региона, ЯНАО и Норильского района было проведено при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, сообщает пресс-служба вуза.

Химики выяснили, что под влиянием воздушного загрязнения в водах озер формируются повышенные концентрации многих элементов. В частности, воды Норильского и Кольского регионов обогащаются никелем, кадмием, мышьяком, сурьмой и селеном.

Причина этому, по мнению исследователей, - распространение на дальние расстояния дымовых выбросов от медно-никелевых плавилен. В тоже время нефтегазовая индустрия приводит к повышенным концентрациям в воде ванадия, свинца и молибдена.

Исследованиями были охвачены 99 озер, отдаленных от каких-либо прямых источников загрязнения. Отбор проб проводился в период осеннего охлаждение вод, когда при температуре 4°С в водоеме происходит выравнивание показателей химического состава по глубине.

В рамках исследования ученые рассчитали факторы обогащения вод элементами. При этом они отметили, что высокие их содержания объясняются не только антропогенным рассеиванием элементов, но также изменением условий миграции и геохимическими особенностями их скопления.

"Несмотря на то, что содержания токсичных элементов не превышает нормативы качества вод, наши материалы показали глобальное нарастание содержаний элементов в водах суши. Эти показатели необходимо постоянно контролировать, поскольку химические вещества включаются в миграцию и могут накапливаться в живых организмах и оказывать токсическое действие", - заключили исследователи.