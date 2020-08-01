Дом в деревне Зубарева загорелся из-за грозового разряда

| Фото: МЧС России (архив) | Фото: МЧС России (архив)

Из-за грозового разряда загорелся строящийся дом в д. Зубарева 9 августа.

Сообщение о возгорании на ул. Яблоневая поступило огнеборцам в 21 час 50 минут. Вспыхнул двухэтажный строящийся дом мансардного типа размерами 11 на 12 метров.

"В тушении принимали участие сотрудники отдельных постов пожарной охраны поселков Московский, Перевалово, села Успенка, 123-й специализированной пожарной части — 21 человек личного состава. О ликвидации объявили в 22 часа 50 минут", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огонь повредил строящийся дом, двухэтажная баня размерами 6 на 8 метров, надворные постройки. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Инна Пахомова