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Тюменские автоинспекторы ищут сбившего пятилетнего ребенка водителя

Происшествия, 12:25 10 августа 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Toyota сбил переходившего дорогу ребенка в Тюмени и скрылся 9 августа. Сейчас его ищут.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, инцидент случился на ул. Серова в 18 часов 20 мин. Двое братьев переходили дорогу вне пешеходного перехода, один из них был сбит иномаркой.

“Водитель остановился, когда на место ДТП пришла мама детей, он сказал ей, чтобы учила ребят переходить дорогу правильно. Мама отправилась с ребенком в больницу, но водитель в ГИБДД не обратился. Пятилетний мальчик получил травму кисти. В настоящее время водитель и автомобиль, предположительно серая Toyota без переднего бампера, разыскиваются”, — рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Очевидцев аварии просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 79-46-52. ГИБДД предлагает водителю самому явиться в группу розыска полка ДПС ГИБДД по адресу: ул. Одесская, 16.

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# ГИБДД Тюменской области , дети

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