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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тело пожилого мужчины нашли на месте пожара в Вагайском районе

Происшествия, 13:31 10 августа 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тело мужчины 1954 года рождения нашли на месте пожара в пос. Курья Вагайского района Тюменской области 9 августа.

Сообщение о пожаре поступило в 19 часов 48 минут. На ул. Молодежная загорелась трехкомнатная квартира в двухквартирном жилом доме размерами 10 на 10 метров.

"Погиб мужчина 1954 года рождения. Пламя ликвидировали в 20 часов 43 минуты", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 50 кв. метров. Причина — неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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