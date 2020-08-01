В Тюмени водитель сбил шестилетнюю девочку на зебре

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шестилетнюю девочку сбил автомобиль Daewoo Nexia на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Котельщиков в Тюмени 11 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"ДТП произошло во втором часу дня в районе дома № 17. По предварительным данным, автомобилист в одной полосе пропустил ребенка на зебре, а 42-летний водитель во втором ряду не остановился, как того требуют Правила дорожного движения. Он поясняет, что не увидел пешехода", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Ребенка увезли в больницу. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, девочка возвращалась домой после игры на детской площадке. По предварительной информации, она шла через дорогу спокойным шагом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В 2020 году под колеса автомобилей в Тюменской области попали 17 детей. Один ребенок погиб, еще 16 получили различные травмы.

"ГИБДД рекомендует водителям, подъезжая к пешеходным переходам, заранее предпринимать меры безопасности, вплоть до полной остановки", — заключила Анжела Борисова.