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Александр Моор: Андрей Васильевич Кошкаров прожил сложную, но интересную жизнь

Губернатор, 17:48 11 августа 2020

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Скончавшийся на 107-м году жизни старейший житель Тюменской области, участник Великой Отечественной войны Андрей Васильевич Кошкаров прожил сложную, но интересную жизнь. Об этом рассказал на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

Еще до войны Андрей Васильевич Кошкаров окончил физмат Московского пединститута, получил звание младшего лейтенанта с присвоением специальности "лётчик-наблюдатель". А в августе 1941 года отправился на фронт. Андрей Васильевич – кавалер орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

После войны жил в работал в Бурятской АССР и Узбекской ССР. В 1956 году переехал в Тюмень, которая стала для него вторым домом. Здесь он 18 лет преподавал математику в Лесотехническом техникуме и до 1969 года выполнял обязанности заведующего заочного отделения, а затем и заместителя директора техникума по учебно-воспитательной работе.

"Это был удивительный человек, которого любили близкие, уважали ученики и коллеги. Светлая память о нем будет всегда жить в наших сердцах", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , ветеран , соцсети

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