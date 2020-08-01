Преподаватель ТИУ преодолел ультрамарафон длиной 110 километров

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Преподаватель Тюменского индустриального университета Владимир Берг преодолел ультрамарафон - 110 километров. Он принял участие в трейл-забеге RZD Golden Ring Ultra—Trail 100 по пересеченной местности с элементами кросса – одном из самых популярных и массовых мероприятий в России, сообщает вуз.

"Моей целью было без травм преодолеть дистанцию и доказать себе, что ты можешь намного больше, чем думаешь о себе. Это мой первый забег на такую длинную дистанцию, несмотря на то, что бегом занимаюсь уже семь лет, а готовиться к 100 км начал два года назад. В июне 2020 года я обратился к тренеру по трейл- и скайраннингу и начал дополнительную подготовку с достаточным количеством промежуточных стартов", — говорит Владимир.

Участие в марафоне проверило не только выносливость, но и стойкость характеров спортсменов. Первые 10 км трассы проходили по Суздалю, потом участники выбежали в поля, начались броды через реки – самый глубокий из них по грудь. Затем бегунам пришлось преодолеть болотистую местность. Но самыми тяжелыми, по мнению Владимира Берга, оказались километры с 70 по 80.

После окончания забега Владимиру вручили медаль из дерева, на которой клеймом кузнецы выжгли 100К, также он получил официальную оценку ITRA международной ассоциации Trail Running.

В копилке Владимира Берга - два асфальтовых марафона: Московский марафон в 2017 году и Казанский марафон в 2018 году. В 2019 году он пробежал ультрамарафон в Екатеринбурге — 50 км, горный марафон "Конжак" (Урал) и горный марафон "Малидак" (Республика Башкортостан). Кроме этого, было несколько десятков полумарафонов и более коротких дистанций в разных частях страны.