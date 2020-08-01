Моор: жара могла повлиять на рост смертности в Тюменской области в июле

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Аномальная жара могла спровоцировать рост смертности в Тюменской области в июле. Такое мнение высказал губернатор региона Александр Моор на онлайн-пресс-конференции 12 августа.

Он отметил, что в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано незначительное снижение смертности. Больше всего смертей пришлось на июль из-за жаркой погоды.

"Я слежу за этими показателями постоянно. Действительно в июле мы отмечаем рост смертности среди населения. Мы вместе с медиками анализируем эту ситуацию и полагаем, что это связано с погодными условиями. В июле долгое время стояла сильнейшая жара и старшее поколение, особенно те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, испытывали серьезное напряжение", - сказал губернатор.

Он добавил, что уже в августе, когда жара спала, ситуация нормализовалась. Количество смертей в августе 2020 года находится на уровне аналогичного периода 2019 года.

"Более профессиональные выводы мы сделаем позже, когда медики проанализируют все документы и мы будем видеть основные причины, которые вызвали увеличение смертности", - добавил глава региона.

Любовь Голышева