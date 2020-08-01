  • 13 августа 202013.08.2020четверг
  • USD73,2351
    EUR85,9560
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменца поблагодарили за помощь в задержании нетрезвого водителя

Общество, 16:07 13 августа 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Благодарность за задержание пьяного водителя, сбившего детей на перекрестке, вручили тюменскому автомобилисту Владимиру Протасову. Автолюбитель получил ее из рук заместителя руководителя Госавтоинспекции региона Андрея Миллера, сообщает областная ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло в Винзилях 9 августа. 44-летний мужчина, управлявший машиной "Москвич", сбил двух девочек 12 и 15 лет. От удара они упали. А водитель поспешил ретироваться. Свидетелем произошедшего стал Владимир Протасов. На своей машине он догнал "Москвич" и задержал водителя.

Как выяснилось, мужчина был пьян. В ГИБДД отметили, что в 2020 году этого водителя уже задерживали нетрезвым за рулем. Он лишен права управления транспортом.

"Владимиру Протасову 27 лет. Он живет рядом с перекрестком, где случилась авария. Молодой человек сказал, что каждый на его месте поступил бы так же, ведь автомобилист вел себя неадекватно и мог сбить еще кого-нибудь, если бы его не остановили", — добавили в региональной Госавтоинспекции.

Отметим, дети, которых сбил нетрезвый водитель, не получили тяжелых травм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 13.08.2020Более тридцати детей объединил проект "Бабушкин сундучок" в Тюменском районе
16:51 13.08.2020Воспитанник тюменского "Кванториума" победил в конкурсе "Талант 20.35"
16:18 13.08.2020Театры из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга приедут в Тюмень на "Сны улиц"
16:07 13.08.2020Тюменца поблагодарили за помощь в задержании нетрезвого водителя