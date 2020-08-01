Тюменца поблагодарили за помощь в задержании нетрезвого водителя

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Благодарность за задержание пьяного водителя, сбившего детей на перекрестке, вручили тюменскому автомобилисту Владимиру Протасову. Автолюбитель получил ее из рук заместителя руководителя Госавтоинспекции региона Андрея Миллера, сообщает областная ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло в Винзилях 9 августа. 44-летний мужчина, управлявший машиной "Москвич", сбил двух девочек 12 и 15 лет. От удара они упали. А водитель поспешил ретироваться. Свидетелем произошедшего стал Владимир Протасов. На своей машине он догнал "Москвич" и задержал водителя.

Как выяснилось, мужчина был пьян. В ГИБДД отметили, что в 2020 году этого водителя уже задерживали нетрезвым за рулем. Он лишен права управления транспортом.

"Владимиру Протасову 27 лет. Он живет рядом с перекрестком, где случилась авария. Молодой человек сказал, что каждый на его месте поступил бы так же, ведь автомобилист вел себя неадекватно и мог сбить еще кого-нибудь, если бы его не остановили", — добавили в региональной Госавтоинспекции.

Отметим, дети, которых сбил нетрезвый водитель, не получили тяжелых травм.