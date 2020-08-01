В Винзилях очевидец задержал сбившего двух девочек водителя

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двух детей сбил нетрезвый водитель автомобиля "Москвич" на ул. Октябрьская в пос. Винзили 9 августа. Нарушитель пытался скрыться, но его задержал другой автомобилист.

"По предварительным данным, девочки 12 и 15 лет начали переходить перекресток, когда на них наехал автомобиль. Оба ребенка упали. Водитель скрылся с места ДТП. Свидетелем аварии стал молодой человек, проживающий неподалеку, он на своем автомобиле догнал "Москвич" и задержал водителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Дети, по предварительным данным, получили ушибы и ссадины.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, в 2020 году 44-летнего водителя "Москвича" уже задерживали пьяным за рулем. Он лишен права управления транспортом. Показания алкотестера составили 1,04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"В суде водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП. На него составлены административные материалы за неуплату штрафов. Также его ожидает уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения", — заключили в региональной Госавтоинспекции.

Отметим, в ДТП на дорогах Тюменской области 8 и 9 августа пострадали семеро детей.