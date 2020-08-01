Более восьмисот детей отдохнули на дворовых площадках в Викуловском районе

Фото ДЮСШ "Спринт" Фото ДЮСШ "Спринт"

В 12 сельских поселениях Викуловского района работали летние дворовые спортплощадки. С 6 июля их посетили более 800 детей.

Организовывать детский досуг инструкторам по спорту помогали специалисты по работе с молодежью детско-юношеской спортивной школы "Спринт". Они проводили профилактические и развлекательные акции для ребят из малых деревень района.

К примеру, в июле и августе на дворовых спортплощадках прошли семейные "Веселые старты", спортивный квест "Быть здоровым – здорово!", профилактические игры "Здоровое поколение", и "Раскрась жизнь яркими красками!", патриотическая акция "Юные танкисты". Все игры и эстафеты были подобраны с учетом возраста ребят. Каждое мероприятие завершил массовый танцевальный флешмоб.

По данным старшего инструктора-методиста спортшколы "Спринт" Елены Морозовой, всего акции посетили более 130 ребят. Самые активные участники по итогам получили призы.

Евгения Шевцова