Родители в Тюменской области могут оплачивать школьное питание онлайн

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Сбербанк в Тюменской области реализовал онлайн-оплату школьного питания с помощью SberPay, сообщает Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк.

Новый сервис доступен на платформе "Электронная школа", к которой подключены все образовательные учреждения Тюменской области. Воспользоваться онлайн-оплатой с помощью SberPay родители также могут в мобильном приложении "Образование 72".

Для оплаты школьного питания необходимо авторизоваться на сайте school.72to.ru через учетную запись с портала госуслуг, выбрать вкладку "Учет питания" и ФИО ребенка. Далее выбираем опцию "Пополнить", вводим сумму, подтверждаем действие и выбираем метод оплаты SberPay.

При оплате с помощью SberPay через смартфон откроется мобильное приложение Сбербанк Онлайн для авторизации и дальнейшей оплаты. На компьютере - необходимо ввести номер телефона. После этого придёт push-уведомление, открытие которого позволит авторизоваться в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и совершить операцию.

Как отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов, оплата школьных обедов для родителей становится более удобной. "Теперь на сайте или в приложении благодаря SberPay не нужно вводить данные карты и ждать подтверждения через смс-уведомление. Транзакции клиентов защищены, поскольку операции проходят с одной из банковских карт в личном кабинете Сбербанк Онлайн. Клиенты-юридические лица, имеющие интернет-эквайринг от Сбербанка, будут автоматически подключены к новому сервису. Соответствующая информация появится на платежной странице. Тариф на SberPay такой же, как и на обычный интернет-эквайринг", - рассказал он.

Заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов подчеркнул, что система "Электронная школа" объединяет в едином пространстве всех участников: детей, родителей, школы, организации питания и органы управления образованием. "Возможности модуля "Учет питания" позволяют выбирать меню по разным ценовым категориям и с учетом социальных льгот, - сказал он. - Родители отмечают удобные инструменты оплаты, в частности, с использованием мобильных приложений на смартфонах".