Тюменская кадастровая палата подвела итоги работы за шесть месяцев 2020 года

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

24 тыс. 243 объекта недвижимости поставлено на кадастровый учет в Тюменской области за первое полугодие 2020 года. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом рассказала директор тюменского филиала федеральной кадастровой палаты Светлана Веприкова на заседании пресс-клуба "Неформат".

По ее словам, уменьшение числа зарегистрированных объектов капитального строительства и земельных участков связано не только с пандемией. Если смотреть статистику отдельно по объектам ИЖС, здесь падение на 63% - около 2,5 тыс. против 6,5 тыс. за первое полугодие 2019 года. Всплеск регистраций в прошлом году был связан с так называемой дачной амнистией, когда люди стремились успеть оформить свои права на дома.

Что касается многоквартирных домов - за шесть месяцев 2020 года их поставлено на кадастровый учет на 36,3% больше, чем за аналогичный срок в 2019 году. Земельных участков зарегистрировано на 41,7% меньше.

"Показатели говорят, что строительство не замедляется: владельцы просто отложили оформление своих объектов на период действия ограничительных мер до лучших времен", - подчеркнула Светлана Веприкова.

Она отметила, что в связи с эпидемиологической ситуацией в ведомство возросло число обращений в электронном виде - от общего числа за полгода их насчитали 50%. Причем рост заметен и в абсолютных показателях: в 2019 году за шесть месяцев было подано 5 тыс. 412 электронных заявлений, в 2020 - почти 7 тыс.

Заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников сообщил, что за семь месяцев почти 170 тыс. заявителей обратились в ведомство по вопросам, связанным с кадастровым учетом и регистрацией земельных прав. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2019, но к концу 2020 специалисты ожидают не только выйти на уровень прошлого года, но и превысить его.

"Управление не прекращало работу ни на день. В апреле мы получили 15 тысяч заявлений - минимальное число за год, но уже в июле их было 30 тысяч, это наибольший показатель", - прокомментировал Вячеслав Санников.

Он также обратил внимание на рост популярности электронных услуг. Если за семь месяцев 2019 года почти 45 тыс. заявителей обращались удаленно, то в 2020 году их было уже 58 тыс., рост примерно на 11%. От всего объема поступающих документов это почти 34%. 19 тюменских застройщиков более половины своих документов подают в электронном виде, есть несколько компаний, которые на 100% перевели документооборот с Росреестром в цифровой.

Дарья Казакова