Водитель иномарки погиб на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

| Фото: станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Водитель автомобиля Suzuki погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 20 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла на 386-м км федеральной автодороги.

“По предварительным данным, грузовик Isuzu выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Suzuki из города Стрежевой Томской области”, — рассказали в ведомстве.

В аварии погиб водитель иномарки 1966 года рождения. Его жена 1989 года рождения ранена. Также травму получил водитель грузовика.

Движение на трассе ограничено. Инспекторы ДПС регулируют движением в ручном режиме, проезд транспорта осуществляется в реверсивном порядке по одной полосе в двух направлениях.

Обстоятельства аварии выясняются.