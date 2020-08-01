  • 22 августа 202022.08.2020суббота
  • USD74,0999
    EUR87,7343
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор: триколор - символ величия нашей страны

Губернатор, 10:10 22 августа 2020

со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

С Днем Государственного флага Российской Федерации поздравил земляков губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram, где также разместил видеоролик с яркими событиями из жизни региона.

"История триколора связана с именем Петра I. Император собственноручно начертал образец, определил порядок полос и издал указ, обязывающий поднимать бело-сине-красный флаг "на торговых всяких судах...". Новый период в истории нашей страны начался с возвращения одного из важнейших государственных символов – 22 августа 1991 года в Москве подняли триколор", - рассказал он подписчикам.

Сегодня под российским флагом объединяются представители разных народов, отметил губернатор. Он развевается в честь побед наших соотечественников на соревнованиях и конкурсах самого высокого уровня.

"Триколор - символ величия нашей страны! Уверен, его всегда будут узнавать в мире как флаг великой державы!", - подчеркнул глава региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День государственного флага

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:10 22.08.2020Александр Моор: триколор - символ величия нашей страны
15:45 21.08.2020Строительство новых школ - приоритетная задача региона, заявил губернатор
14:38 21.08.2020Александр Моор: от жителей региона ждут проекты на форум "Сильные идеи для нового времени"
10:11 21.08.2020Детские сады в Тюменской области возвращаются к обычному режиму работы