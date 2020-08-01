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Около двадцати пожарных боролись с огнем в СНТ "Дружба" в Тюмени

Происшествия, 11:35 25 августа 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

18 огнеборцев тушили пламя, охватившее жилой двухэтажный дом, в СНТ "Дружба" в Тюмени 24 августа.

Вызов поступил в 18 часов 40 минут. На ул. Северная загорелся деревянный двухэтажный дом мансардного типа.

"На месте работало одно звено газодымозащитной службы. С огнем боролись 18 человек личного состава. Задействовали пять единиц техники. О ликвидации объявили в 19 часов 24 минуты. Огонь повредил кровлю на площади 66 квадратных метров", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар произошел из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печи.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные , пожары

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