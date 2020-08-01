Около двадцати пожарных боролись с огнем в СНТ "Дружба" в Тюмени
18 огнеборцев тушили пламя, охватившее жилой двухэтажный дом, в СНТ "Дружба" в Тюмени 24 августа.
Вызов поступил в 18 часов 40 минут. На ул. Северная загорелся деревянный двухэтажный дом мансардного типа.
"На месте работало одно звено газодымозащитной службы. С огнем боролись 18 человек личного состава. Задействовали пять единиц техники. О ликвидации объявили в 19 часов 24 минуты. Огонь повредил кровлю на площади 66 квадратных метров", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Пожар произошел из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печи.
Инна Пахомова