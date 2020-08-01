Тобольские фермеры отправляют сено в соседние регионы

| Фото: администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

Крестьянские хозяйства Тобольского района заготовили 20 тыс. тонн сена при потребности – 7 тыс. 920 тонн. Излишки фермеры реализуют в ХМАО-Югру, ЯНАо и Челябинскую область, сообщает администрация муницпалитета.

В сентябре сено с тобольских полей начнут поставлять в МУП СХК "Ноябрьский", который закупает более 800 тонн. За сеном к фермерам Тобольского района обратились сельхозпредприятия Челябинской области, где аномально жаркое лето не позволило заготовить качественный сельхозпродукт.

"В этом году у нас хорошее сено. Погода благоприятствовала сенокосу, убрали разнотравье в срок, - рассказал ведущий специалист отдела сельского хозяйства администрации района Виктор Канцлер, - мы ежегодно проверяем сено в лаборатории и получаем сертификат качества".

Тобольские фермеры также обеспечивают сеном местных животноводов. Отметим, что 80 % сенозаготовительных полей – это многолетние кормовые травы. Аграрии также выращивают зерновые и зернобобовые культуры.

Посевная площадь муниципалитета составляет 13,5 тыс. га, из них 8,5 тыс. – земля для сенозаготовительных нужд.