ГИБДД: устроившего ДТП на улице Первомайская в Тюмени водителя нашли

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя автомобиля Lada Pirora, который сбил пешехода и въехал в маршрутное такси на ул. Первомайская в Тюмени утром 27 августа, нашли.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

22-летний водитель не имеет права управления транспортным, тем не менее постоянно подвергался административным наказаниям за нарушение Правил дорожного движения.

"С 2018 по 2019 год у него – 17 нарушений ПДД, в активе одно ДТП, которое он совершил в Нижневартовске в сентябре 2018 года. Также за ним числятся два задержания в пьяном виде за рулем – в феврале 2019 года за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь получил 10 суток административного ареста. В марте 2019 года осужден по статье 264.1 УК РФ за повторное пьяное вождение. Приговорен к обязательным работам, а также лишению права на 30 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управления транспортом”, – рассказали в ГИБДД.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

27 августа молодого человека привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу, управление машиной без водительского удостоверения.

Решается вопрос о привлечении ответственности за оставление места ДТП. Кроме того, как сообщили в УМВД РФ по Тюменской области, полицейские принимают решение о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Напомним, в 6 часов 50 минут в районе дома №34 на ул. Первомайская молодой мужчина поругался с человеком возле бара. Он сел за руль своей легковушки и наехал на оппонента. Затем въехал задом в маршрутное такси. Потом нарушитель развернулся через две сплошные линии, снова задел маршрутку и поспешил ретироваться с места аварии.

Инна Пахомова