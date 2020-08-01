Водитель Lada Priora сбил пешехода и въехал в маршрутку в центре Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Автоинспекторы ищут водителя, который устроил ДТП на ул. Первомайская в Тюмени 27 августа. На автомобиле Lada Priora он сбил пешехода, въехал в маршрутное такси и скрылся.

Инцидент произошел в 6 часов 50 минут в районе дома №34.

“По предварительным данным, посетители расположенного здесь бара вышли на улицу, употребляли спиртное. С ними выпивал водитель автомобиля Lada Priora. У него произошел конфликт с одним из посетителей заведения. Водитель сел за руль своей машины, заехал на тротуар и сбил оппонента. Двигаясь задним ходом, он въехал в маршрутное такси, в котором было 14-15 пассажиров. Потом он развернулся через две сплошные линии, снова задел маршрутку и уехал”, — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Никто из пассажиров маршрутного такси не получил травм. Пострадал пешеход 1993 года рождения, у него, по предварительной информации, диагностировали ушиб.

Сейчас водитель, уехавший с места ДТП, разыскивается.

Инна Пахомова