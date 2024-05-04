Снегопад и сильный ветер ожидаются в Тюменской области 5 мая
Общество, 17:36 04 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В ночные часы 5 мая в Тюменской области ожидаются осадки, местами - сильные в виде мокрого снега, днём небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Как сообщает региональное Управление МЧС, скорость ветра ожидается до 9-14 м/с, с порывами до 18-23 м/с, на дорогах местами возможна гололедица.
При усилении ветра следует ограничить нахождение на открытой местности, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Водителям рекомендуют снижать скорость.
В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по телефону 112.