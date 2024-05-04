Мошенники обманули жителей Омутинского района при продаже компьютера

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Более девяти тысяч рублей лишилась жительница Омутинского района, желая продать компьютер на сайте бесплатных объявлений, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Объявление разместил в сети разместил сын пострадавшей. На предложение откликнулся потенциальный покупатель. Обсудив с продавцом условия сделки, он предложил молодому человеку перейти на "специальный сайт", где тот ввел номер карты и трехзначный код.

Затем потерпевшая обнаружила списание со счёта всех имевшихся средств и обратилась в полицию.