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Воспитанники ФК "Тюмень" стали обладателями домашнего кубка Победы

Спорт, 17:17 04 мая 2024

ФК «Тюмень» | Фото: ФК «Тюмень»

Воспитанники футбольного клуба "Тюмень" стали обладателями домашнего кубка Победы по мини-футболу среди детей 2016 года рождения. В этом традиционном турнире участвовали 14 команд из разных регионов страны.

"Тюмень" на первом этапе поочередно победила "Спартак" из Читы со счётом 9:1, нижневартовское "Динамо" (11:0) и "Зенит" из Губкинского (16:0). В 1/4 финала был повержен новосибирский "Сибиряк" со счётом 6:0.

Затем победа над "Газпромнефтью" из Ноябрьска (3:0), а финале ФК "Тюмень" обыграл МФК "Тюмень" (3:1). Бронзовым призёром стала "Газпромнефть". Лучшим игроком соревнований признали Владимира Огаркова.

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