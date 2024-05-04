Житель Тюменского района не поддался на уловки мошенников

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Житель д. Зубарево Тюменского района не поддался на уловки мошенников и сохранил свои сбережения, сообщает областное УМВД.

Мужчина 1969 года рождения рассказал полицейским, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился работником компании сотовой связи.

Собеседник сообщил селянину, что ему нужно заключить договор на сохранение абонентского номера, в противном случае этот номер якобы будет передан другому абоненту. Затем аферист потребовал у него назвать паспортные данные. Мужчина поверил злоумышленнику и сообщил требуемые сведения.

Через некоторое время поступил звонок от другого участника преступной схемы – мошенник представился работником портала "Госуслуги" и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к личному кабинету портала и, чтобы предотвратить взлом, необходимо назвать код безопасности, который придёт в SMS.

Такая просьба показалась мужчине подозрительной и он прекратил разговор, самостоятельно связался с сотовой компанией и выяснил, что они не предлагают абонентам заключать договоры на "сохранение номера". После чего мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"

Суть использованной злоумышленниками мошеннической схемы в том, что аферисты, получая доступ к личному кабинету "Госуслуг", могут оформить на имя гражданина заём в микрофинансовых организациях и кредитных учреждениях. Жертва, видя сообщение, что ей на счёт поступили деньги, начинает нервничать.

Затем с ней связывается "служба безопасности банка" и предлагает перевести средства на "безопасные счета", что, как правило, потерпевшие и делают, лишаясь крупных сумм.