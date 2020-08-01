Житель Тюменской области увидел экс-супругу с другим и поджег ее дом

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

40-летний мужчина поджег дом бывшей супруги в д. Александровка в Тюменской области после того, как увидел ее с другим. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает региональное управление МВД России.

Сообщение о пожаре в д. Александровка поступило в дежурную часть МО МВД России "Ишимский". В этот день хозяйки не было дома, версия о коротком замыкании тоже не нашла подтверждения. Как выяснилось, дом подожгли. Личность подозреваемого установили. Им оказался бывший сожитель женщины.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. "Фигурант пояснил, что накануне встретил экс-супругу с другим мужчиной. Позже, из ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поджег диван, находившийся в доме. Огонь перешел на все строение. Дом полностью сгорел. Ущерб составил более 100 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, составляет пять лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.