Тюменский "Рубин" сыграет в контрольном матче с курганскими хоккеистами
| Фото: ХК "Рубин"
Тюменский "Рубин" в рамках подготовки к чемпионату Высшей хоккейной лиги проведет очередной контрольный матч, сообщает пресс-служба клуба.
1 сентября в 17 часов тюменцы сыграют в Кургане против "Зауралья". На выезд сибиряки отправились в следующем составе: вратари - Назаров (Анаркулов), полевые игроки - Лютов - Бердюков, Фаст - Кунгурцев, Ячменев - Мережко, Меляков - Акишин, Федотов; Митрофанов - Попов - Давыдов, Кравченко - Хлопотов - Мокин, Бабенко - Бусаров - Сусликов, Стальнов - Чемерикин - Степанов, Пылаев.
30 августа эти соперники встречались в Тюмени. Тогда сильне оказались хоккеисты "Рубина" - 3:1.