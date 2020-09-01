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Тюменский "Рубин" сыграет в контрольном матче с курганскими хоккеистами

Спорт, 15:21 01 сентября 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" в рамках подготовки к чемпионату Высшей хоккейной лиги проведет очередной контрольный матч, сообщает пресс-служба клуба.

1 сентября в 17 часов тюменцы сыграют в Кургане против "Зауралья". На выезд сибиряки отправились в следующем составе: вратари - Назаров (Анаркулов), полевые игроки - Лютов - Бердюков, Фаст - Кунгурцев, Ячменев - Мережко, Меляков - Акишин, Федотов; Митрофанов - Попов - Давыдов, Кравченко - Хлопотов - Мокин, Бабенко - Бусаров - Сусликов, Стальнов - Чемерикин - Степанов, Пылаев.

30 августа эти соперники встречались в Тюмени. Тогда сильне оказались хоккеисты "Рубина" - 3:1.

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# ХК Рубин , хоккей

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