Тюменцы поддержали черноморских казаков

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети

Комплект мультимедийного оборудования для образовательного процесса подарила Черноморскому казачьему войску национально-культурная автономия казахов Тюменской области, рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" ее председатель Есенгалий Ибраев.

"Мы передали черноморским казакам ноутбуки, многофункциональное устройство, проектор, акустическую систему. Торжественная церемония вручения подарков состоялась в представительстве правительства Тюменской области в Москве", - сообщил он.

Полномочный представитель Черноморского казачества в России Александр Боговид поблагодарил руководство Тюменской области за поддержку казачьих традиций и подрастающего поколения. Технические новинки, компьютеры, цифровые технологии всегда вызывают интерес у детей и молодежи, организацию современного образовательного процесса трудно представить без электронных устройств и информационно-коммуникативных технологий.

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети

"Региональная национально-культурная автономия на постоянной основе участвуют в проектах областного правительства Тюменской области по поддержке соотечественников за рубежом. Мы сотрудничаем с Северо-Казахстанской ассамблеей народа Казахстана, в том числе с русской общиной и казачьими организациями в вопросах сохранения традиционного народного творчества. В прошлом году оказали содействие в приобретении сценических костюмов казачьему коллективу из Киргизии", - отметил Есенгалий Ибраев.

По итогам общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституции Российской Федерации, статья 69 основного закона страны была дополнена нормой о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, напомнил он. Есенгалий Ибраев считает, что это важное изменение в Основной закон укрепит связь России и ее регионов с русскоязычным миром.

"Мы завершили разработку и пошив сценических народных костюмов для североказахстанских русских коллективов. С нетерпением ждем, когда после стабилизации эпидобстановки и снятия ограничений по пересечению границ появится возможность передать концертные костюмы нашим друзьям и соседям", - подчеркнул лидер тюменской казахской общины.

Евгений Бабенко