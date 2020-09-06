Тюменский "Рубин" сыграет 50 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ

Фото: ХК "Рубин". Архив. Фото: ХК "Рубин". Архив.

Регулярный чемпионат ВХЛ начнется для ХК "Рубин" 9 сентября. Первая игра пройдет в Воскресенске с местным "Химиком", 11 сентября тюменцам предстоит скрестить клюшки с ХК "Рязань".

Перед стартом нового сезона в "Рубине" произошли изменения в составе.

"Мы исходили из финансовых возможностей и взяли игроков, возможно, без слишком громких имен, тем не менее, неплохих. Я видел несколько матчей и могу сказать, что пришедшие хоккеисты сильные, квалифицированные. Команда строится, от матча к матчу становится сильнее и сплоченнее, улучшается взаимопонимание. У нас много новичков, надо наигрывать сочетания хоккеистов. Думаю, к середине октября команда наберет обороты", — прокомментировал пресс-службе команды директор ХК "Рубин" Александр Попов.

13 и 15 сентября поединки состоятся в Санкт-Петербурге — с клубами "Динамо" и "СКА-Нева". Матч в Ижевске с "Ижсталью" пройдет 23 сентября, и уже через день — в Альметьевске, с "Нефтяником". 27 сентября "Рубин" сыграет с "Торосом" в Нефтекамске, 29 сентября — в Перми с "Молотом-Прикамье".

Далее, согласно календарю, с 3 по 10 октября состоятся четыре игры в Тюмени: с ЦСК ВВС из Самары, "Ладой" из Тольятти, "Дизелем" из Пензы, "Барсом" из Казани.

В новом сезоне в ВХЛ — Кубке Шелкового пути — сыграют 26 российских команд. Деления на конференции и дивизионы не будет. В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 50 матчей (25 дома и 25 в гостях), отмечает пресс-служба ВХЛ.

Как напоминает "Вслух.ру", по результатам прошлого сезона "Рубин" занял 4 место. В плей-офф тюменский клуб дошел до 1/4 финала в серии с "Югрой", но из-за пандемии сезон прекратили досрочно.