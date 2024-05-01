Фестиваль "Тюмень сильная" проведут в новых регионах России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Тюмень сильная" проведут в новых регионах России. Брендированный автомобиль под названием "Лаборатория силы", укомплектованный специальным современным спортоборудованием, отправится в Мелитополь, Мариуполь, Бердянск и другие города.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал самый сильный человек России Михаил Кокляев.

"На новых территориях осень наступает поздно, поэтому планируем туда на нашей колеснице здоровья отправиться в сентябре-октябре. У нас есть все контакты и сейчас мы ведем переговоры. Скажу, что нас там ждут с распростертыми объятиями, говорят, обязательно приезжайте и делайте", - добавил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также организаторы совместно с именитыми спортсменами на бронированном автомобиле посетят и все муниципальные образования Тюменской области, в том числе ближайшие субъекты России.

Напомним, на третьем региональном спортсобытии "Тюмень сильная" 18 мая было представлено более 30 видов спорта. Посоревноваться в армрестлинге, тяжелой и легкой атлетике, пауэрлифтинге, силовом экстриме, гиревом спорте и других направлениях приезжали спортсмены из 30 городов страны.

Виктория Макарова