Фестиваль "Тюмень сильная" проведут в новых регионах России
Фестиваль "Тюмень сильная" проведут в новых регионах России. Брендированный автомобиль под названием "Лаборатория силы", укомплектованный специальным современным спортоборудованием, отправится в Мелитополь, Мариуполь, Бердянск и другие города.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал самый сильный человек России Михаил Кокляев.
"На новых территориях осень наступает поздно, поэтому планируем туда на нашей колеснице здоровья отправиться в сентябре-октябре. У нас есть все контакты и сейчас мы ведем переговоры. Скажу, что нас там ждут с распростертыми объятиями, говорят, обязательно приезжайте и делайте", - добавил он.
Также организаторы совместно с именитыми спортсменами на бронированном автомобиле посетят и все муниципальные образования Тюменской области, в том числе ближайшие субъекты России.
Напомним, на третьем региональном спортсобытии "Тюмень сильная" 18 мая было представлено более 30 видов спорта. Посоревноваться в армрестлинге, тяжелой и легкой атлетике, пауэрлифтинге, силовом экстриме, гиревом спорте и других направлениях приезжали спортсмены из 30 городов страны.
Виктория Макарова