Более 30 видов спорта представили на фестивале "Тюмень сильная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 видов спорта представили на третьем региональном фестивале "Тюмень сильная", который проходит на шести площадках города 18 мая. Спортсмены приехали из свыше чем 30 городов России.

"От имени главы региона Александра Моора мы рады приветствовать фестиваль на Тюменской земле больших людей. Наша область входит в топ-три субъектов по качеству жизни. В том числе, это определено тем, что 62 процента тюменцев сегодня систематически занимаются физической культурой и спортом. Мы чтим спортивные традиции, гордимся нашими героями спорта. Здорово, что "Тюмень сильная" набирает обороты", - сказал на официальном открытии директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Также он поздравил участников с установлением российского рекорда по парковому забегу в экопарке "Затюменском", в котором участвовали 2 тыс. 228 человек. По его словам, это лишний раз подтверждает, что Тюменская область – спортивный регион.

Помимо забега на шести площадках фестиваля уже состоялись соревнования по пауэрлифтингу, силовому экстриму, гиревому спорту, панкратиону, турнир по армрестлингу. Состязались спортсмены и в становой тяге. Рядом с Выставочным залом атлеты удерживали молот на вытянутых руках. Кроме этого, здесь прошел конкурс Miss beauty fitness среди женщин, которые не имеют опыта участия в стартах. Одной из них стала Ольга Лосева из Нижневартовска.

"Это первое мое выступление, волнуюсь. Я пока профессионально не занимаюсь спортом, так как это достаточно трудоемкая работа, однако все же решилась попробовать. Это у меня будет такая проба пера. Независимо от результата, постараюсь перейти со временем уже в профессиональный спорт", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Ольга.

Активно всех выступающих участников поддерживали болельщики.

"Нравится масштаб этих соревнований, представлено большое количество видов спорта, много зрителей. Можно встретиться с разными людьми, пообщаться, поделиться опытом. Все так, как и должно происходить на масштабных состязаниях. Сам я выступал в 2022 году на площадке по бодибилдингу, где занял первое место. В этом году не стал, так как готовлюсь к чемпионату Тюменской области по данному виду спорта, который пройдет в октябре в Тобольске", - рассказал Константин Вараксин.

Почетными гостями фестиваля стали самый сильный человек России Михаил Кокляев, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Алексей Олейник, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков, президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко и другие именитые спортсмены.

"Цели и задачи, которые мы на сегодня поставили – достигнуты", - резюмировал организатор фестиваля "Тюмень сильная", президент федерации силового экстрима региона Александр Калинин.

Отметим, что для участников был предусмотрен бесплатный автобус. Он курсировал между шестью площадками каждые 15 минут. Для тех, кто не смог посетить мероприятие, организовали трансляцию в группе ВКонтакте. Вся программа с точным временем состязаний представлена на официальном сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

Виктория Макарова