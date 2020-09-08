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Монумент в память о бойцах 1276 полка установили в Ялуторовске

Общество, 18:49 08 сентября 2020

культурного центра Арт-Вояж | Фото: культурного центра Арт-Вояж

Монумент в память о бойцах 1276 полка 384 стрелковой дивизии открыли в Ялуторовске 8 сентября.

По информации культурного центра Арт-Вояж, в торжественном мероприятии приняли участие глава города Вячеслав Смелик, депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин, председатель городского совета ветеранов Лидия Таловикова.

Автор этой идеи – краевед, журналист, почетный житель города Павел Белоглазов. Инициативу поддержала общественность, а депутат Владимир Ковин выделил денежные средства.

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Ялуторовчане всегда будут помнить героический подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны. Никогда не забудем всех, кто ценой своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений, отметили участники митинга.

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# монумент , Ялуторовск

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