Монумент в память о бойцах 1276 полка установили в Ялуторовске

| Фото: культурного центра Арт-Вояж | Фото: культурного центра Арт-Вояж

Монумент в память о бойцах 1276 полка 384 стрелковой дивизии открыли в Ялуторовске 8 сентября.

По информации культурного центра Арт-Вояж, в торжественном мероприятии приняли участие глава города Вячеслав Смелик, депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин, председатель городского совета ветеранов Лидия Таловикова.

Автор этой идеи – краевед, журналист, почетный житель города Павел Белоглазов. Инициативу поддержала общественность, а депутат Владимир Ковин выделил денежные средства.

Ялуторовчане всегда будут помнить героический подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны. Никогда не забудем всех, кто ценой своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений, отметили участники митинга.