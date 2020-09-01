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Передвижная выставка "Память" побывает в районах Тюменской области

Общество, 18:27 14 сентября 2020

Центр "Аванпост", Богдана Алмаева | Фото: Центр "Аванпост", Богдана Алмаева

Передвижная выставка "Память" побывает в Тюменском, Казанском, Исетском, Ярковском и Викуловском районах с сентября по октябрь. Гости увидят элементы экипировки и форменного обмундирования солдат времен Великой Отечественной войны, а также историческое стрелковое оружие. Проект реализует патриотическое объединение "Честь имею", сообщает региональный департамент культуры.

Экскурсии по стационарной выставке "Память" на базе центра "Аванпост" будут проводить до 1 декабря для всех желающих бесплатно, но по предварительной записи. Оставить заявку можно по телефону: 94-61-63 или в официальном сообществе "Честь имею" в "ВКонтакте".

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В рамках проекта "Сибирские дивизии" организаторы создали особую фотозону, стилизованную под солдатскую землянку военных лет, где можно примерить экипировку со снаряжением и почувствовать себя пехотинцем, разведчиком, стрелком или медсестрой Советской армии 1943 года.

После экскурсии гостей приглашают на театрализованное представление в литературно-музыкальную гостиную "Фронтовой вальс". Одна из задач проекта - максимально приблизить участников к историям реальных людей: наших земляков-фронтовиков, ветеранов, детей войны. В ходе постановки зрители сами зачитывают строки из настоящих фронтовых писем. Премьерные показы уже прошли в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковском городском округе и Нижнетавдинском районе.

Проект реализуется Тюменским областным патриотическим объединением "Честь имею" при финансовой поддержке департамента культуры Тюменской области.

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# Великая Отечественная война , выставка

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