Автопробег ко Дню воинской славы пройдет в Голышмановском округе

| Фото: Голышмановский молодежный центр (архив) | Фото: Голышмановский молодежный центр (архив)

Автопробег, посвященный Дню воинской славы, окончания Второй мировой войны, Международному дню борьбы с терроризмом пройдет в Голышмановском округе впервые 3 сентября. Ранее подобное мероприятие проходило в округе в День Победы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель комитета по спорту, молодежной политике и культуре администрации Голышмановского городского округа Николай Цибуцинин.

Начнется автопробег с митинга у центрального обелиска Голышманово 3 сентября в 10 часов. Союз пограничников, военных моряков, десантники, общественники, труженики тыла на своих автомобилях сформируют колонну. К шествию присоединятся и студенты агропедагогического колледжа. Всего девять машин отправятся в путь по селам, в которых установлены или будут открыты мемориальные доски героям Советского Союза.

"После завершения митинга и возложения цветов автоколонна выдвинется в село Средние Чирки. При въезде колонну встретят автомобилисты данной территории, также украшенные символикой Победы, с портретами участников Великой Отечественной войны. Путь будет продолжен в село Ражево, где также есть Герой Советского Союза. Здесь тоже присоединиться к колонне несколько автомобилей", - говорит Николай Цибуцинин.

Следующая остановка – дер. Земляная, где пройдет митинг с возложением цветов к памятнику павшим воинам-землякам. Четвертый пункт назначения колонны – с. Медведево. К 15 часам вся автоколонна прибудет в Голышманово.

"Здесь уже пройдет акция "Цветы памяти". Союз военных моряков на одном из водоемов поселка проведет опускание цветов на воду, в память о солдатах-подводниках, которые в годы Великой Отечественной войны сыграли большую роль в победы над Квантунской армией. В школе №1 откроем мемориальную доску Алексею Ильичу Бельских и здесь же проведем диктант Победы", - рассказал председатель комитета по спорту, молодежной политике и культуре администрации Голышмановского городского округа.

Добавим, шесть уроженцев Голышмановского округа, участников Великой Отечественной войны имеют звания героев Советского Союза, в том числе один – полный кавалер Орденов Славы. Всем им при поддержке депутата Госдумы Ивана Квитки открыты мемориальные доски.

Анжела Лебедева