Памятник воинам-землякам открыли на границе двух сел в Ярковском районе

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Мемориал землякам – участникам Великой Отечественной войны установили на границе двух сел Сакандыкова и Тараканова в Плехановском сельском поселении Ярковского района. 97 фамилий фронтовиков вписаны в гранитные плиты. Торжественное открытие памятника прошло 28 августа.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник отдела культуры администрации Ярковского района Наталья Кокорина.

"Деревня Сакандыкова и Тараканова находятся в 500 метрах друг от друга. Инициативу строительства памятника павшим воинам-землякам жители сел озвучили еще в 2015 году к 70-летию Победы. Администрация поддержала, создана была инициативная группа. Собраны деньги от населения, предпринимателей. Помощь оказали депутаты Тюменской областной думы", - рассказала она.

На плитах комплекса вписаны фамилий фронтовиков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и вернувшихся домой. Так, в Сакандыкова 50 человек воевали, 19 – погибли, домой с победой вернулись 31 фронтовик. Из Тараканова в годы войны ушли на фронт 47 селян, погибли – 30 человек, вернулись – 17.

Во время торжественного открытия мемориала о героизме и мужестве фронтовиков говорили глава Ярковского района Евгений Золотухин, депутаты Тюменской облдумы Юрий Конев и Глеб Трубин.

По словам начальник отдела культуры администрации Ярковского района Натальи Кокориной, ухаживать за мемориалом и прилегающей территорией будет администрация Плехановского поселения.

Анжела Лебедева