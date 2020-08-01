Памятный знак труженикам тыла открыли в селах Тюменского района

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Памятный знак труженикам тыла торжественно открыли в селах Криводаново и Есаулово Тюменского района 26 августа во время визита в муниципалитет депутата Государственной думы Эрнеста Валеева. На сегодня во всех четырех селах Чикчинского поселения установлены памятные сооружения, посвященные тем, кто в годы Великой Отечественной войны ковал Победу в тылу.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил глава Чикчинского муниципального образования Равис Аминов.

"С 2019 года мы решаем задачу - при мемориальных комплексах установить памятные знаки труженикам тыла во всем поселении. Успели установить в Чикче и Якушах. Все они созданы при спонсорской поддержке. В Криводаново и Есаулово памятные знаки открыли 26 августа. Хотя установили их еще в апреле, но из-за пандемии не смогли открыть торжественно", - сказал глава поселения.

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

В годы Великой Отечественной войны из Чикчинского поселения на фронта были призваны 240 человек. Домой вернулись 110 фронтовиков. До сегодняшнего дня из живых свидетелей того страшного лихолетья никто не дожил.

17 тружеников тыла проживают в Чикчинском поселении: в Якушах – шестеро, Криводаново – двое, Есаулово – пятеро и Чикче – четыре человека. На торжественном открытии памятных знаков они стали почетными гостями. Местная власть, волонтеры, школьники оказывают труженикам тыла максимальную заботу и внимание.

Анжела Лебедева