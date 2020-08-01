В Сорокинском районе установили билборды с изображением героев Отечества

| фото Анжелики Мейер | фото Анжелики Мейер

Восемь билбордов с изображением героев Великой Отечественной войны и информацией об их подвигах установили волонтеры культуры в Сорокинском районе. Пластиковые плакаты размером 100 на 80 см появились на автобусных остановках села Большое Сорокино. По три таблички размещены на улицах А. Матросова и Д. Карбышева, еще две – на ул. З. Космодемьянской.

Как рассказала ИА "Тюменская линия" главный библиотекарь Сорокинской районной библиотеки Анжелика Мейер, установка билбордов стала возможной благодаря проекту "Возьми себе в пример героя". Он стал одним из победителей регионального конкурса социального проектирования "Творить добро просто".

"В марте 2020 года делегация добровольцев Сорокинского района приняла участие в зональной школе регионального комплексного проекта "Школа волонтера". Там же команда Сорокинской районной библиотеки представила на суд жюри социальный проект патриотической направленности "Возьми себе в пример героя", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса наш проект получил грантовую поддержку в размере 20 тысяч рублей", - рассказала Анжелика Мейер.

Она отметила, что идея разработки проекта возникла неслучайно. Многие улицы Сорокинского района носят имена славных сынов своего отечества, однако далеко не все знают, кем они были, чем и какой ценой заслужили право быть увековечены в названиях улиц. Так имена героев Великой Отечественной войны носят три улицы села Большое Сорокино: ул. имени А. Матросова, ул. Д. Карбышева, ул. З. Космодемьянской.

Отметим, работа в рамках проекта на этом не закончится. Библиотекари Сорокинского района планируют представить в социальных сетях виртуальную экскурсию "Библиогид по улицам героев Победы".

"Надеемся, что проделанная работа принесет свои плоды. Молодое поколение должно знать и уважать историю своей страны, чтить и помнить героев Великой Отечественной войны, которые, безусловно, будут примером на всю жизнь", - добавила Анжелика Мейер.

Любовь Голышева