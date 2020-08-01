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В Аромашевском районе ремонтируют памятники героям войны

Общество, 08:56 11 августа 2020

Фото: администрация Аромашевского района

Памятник воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны, отремонтировали в Слободчиковском и Новопетровском сельских поселениях Аромашевского района.

В Сорочкинском, Кротовском, Кармацком, Малоскарединском сельских поселениях и Аромашево работы завершаются, рассказал первый замглавы Аромашевского района Иван Пятилетов.

"В рамках контракта здесь разбирают и восстанавливают подиумы, армируют, облицовывают плитами, укладывают новую брусчатку, красят. Также меняют мемориальные доски. Эпидситуация внесла некоторые коррективы в работу, ремонт планируется полностью завершить до конца года", - отметил Иван Пятилетов.

Евгения Шевцова

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# Аромашевский район , памятники

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