В Аромашевском районе ремонтируют памятники героям войны

Фото: администрация Аромашевского района Фото: администрация Аромашевского района

Памятник воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны, отремонтировали в Слободчиковском и Новопетровском сельских поселениях Аромашевского района.

В Сорочкинском, Кротовском, Кармацком, Малоскарединском сельских поселениях и Аромашево работы завершаются, рассказал первый замглавы Аромашевского района Иван Пятилетов.

"В рамках контракта здесь разбирают и восстанавливают подиумы, армируют, облицовывают плитами, укладывают новую брусчатку, красят. Также меняют мемориальные доски. Эпидситуация внесла некоторые коррективы в работу, ремонт планируется полностью завершить до конца года", - отметил Иван Пятилетов.

Евгения Шевцова