Более семи тысяч историй собрали тюменские поисковики на портале "Стена Памяти"

| Фото: областной поисковый центр | Фото: областной поисковый центр

Более семи тысяч историй размещено на региональном портале "Стена Памяти". Сбор фотографий и биографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла и их публикацию ведут тюменские поисковики, сообщает областной поисковый центр.

Ежедневно в обработку поступают десятки заявок от жителей Тюменской области на размещение историй о судьбах солдат и ветеранов трудового фронта. Заполнить анкету можно онлайн на сайте poisk-tyumen.ru через форму "Добавить человека". Далее поисковики получают запрос и обрабатывают данные, ищут дополнительную информацию через электронные базы данных "Мемориал", "Подвиг Народа", "Память народа", редактируют архивные фотографии и размещают в доступ на портал "Стена Памяти".

В июле 2020 года на сайте была размещена семитысячная история. Первые биографии были опубликованы Тюменским областным поисковым центром в 2013 году.

Также ведется работа по обновлению сайта в рамках проекта "Нам доверена Память" - победителя конкурса на предоставление муниципального гранта администрации Тюмени в 2020 году. Осенью поисковики представят актуализированный портал "Стена Памяти".